Cultuurcentrum Coloma stelt nieuw seizoen voor en trakteert koper van vijfduizendste online ticket op gratis voorstellingen Bart Kerckhoven

04 juni 2019

13u53 2 Sint-Pieters-Leeuw Cultuurcentrum Coloma heeft het programma voor het volgend seizoen voorgesteld. Tegelijk werd de koper van het vijfduizendste online ticket in de bloemetjes gezet.

De nieuwe cultuurbrochure en het programma werd maandagavond voorgesteld aan het grote publiek. Een van de toeschouwer kon op extra aandacht rekenen van het Leeuwse gemeentebestuur. “Vier jaar gelden startte Cultuurcentrum Coloma met een digitale ticketverkoop”, legt schepen van Cultuur Jan Desmeth (N-VA) uit. “Dit seizoen verkochten we het vijfduizendste ticket aan Nicole Moonens om naar de voorstelling ‘Vriend of vijand’ van Rudi Vranckx te gaan. Ze werd in de bloemetjes gezet en won twee gratis tickets voor het komende seizoen. We kijken al uit naar het moment dat het tienduizendste ticket wordt verkocht.”

Op het programma staan dit jaar opnieuw de viering van de Vlaamse Feestdag met optredens van de Nachtwacht en Mathias Vergels. Ook het straattheaterfestival StraPatzen en de Trekpaardendag keren terug. Andere bekende namen die volgens seizoen naar Sint-Pieters-Leeuw komen zijn Danira Boukhriss, William Bouva, Liebrecht Vanbeckevoort en Hubert Damen. Ook Ella Leyers, Tine Reymer, Eva De Roovere en Inge Paulussen zijn al geboekt. Alle informatie is te vinden op www.colomaspl.be. De online ticketverkoop start op zaterdag 8 juni om 10 uur.