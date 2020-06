Countryclub Riverboots Country stelt feestje in Vlezenbeek uit tot volgend jaar Bart Kerckhoven

09 juni 2020

15u25 0 Sint-Pieters-Leeuw De countryclub Riverboots Country stelt de derde Sunday Country Day in Vlezenbeek uit naar 2021. Het evenement zou normaal plaatsgevonden hebben tijdens de Hoebelfeesten in Hangar K.

“Voor de tweede keer was de countryclub in zee gegaan met de Vlezenbeekse hoebelfeesten”, klinkt het bij Riverboots Country. “Vorige maand beslisten de Hoebelfeesten om de editie af te gelasten en nu hebben ook wij beslist om een jaartje over te slaan. Normaal gingen er zowat vierhonderd country dansers afzakken.”

Riverboots Country wil volgend jaar wel opnieuw samenwerken met de Hoebelfeesten en daarom is al meteen een nieuwe datum vastgelegd. “Als alles meezit organiseren we op 15 augustus 2021 onze derde Sunday Countryday met artiesten Silver en Tim Nash.”

Intussen hoopt de club binnenkort de werking opnieuw op te starten. “Momenteel liggen ook de country en line dance-lessen in de Merselborre stil door de coronacrisis”, luidt het. “We hebben beslist om de lessen ten vroegste te hervatten op 5 juli 2020 . Onze leden overlappen vier generaties, van tieners tot tachtigers. We werken in drie niveaus. We kunnen die niveaus moeilijk nog eens gaan opdelen in drie of vier leeftijden , vandaar dat we de situatie eerst nog een beetje willen opvolgen voor we opnieuw opstarten.” Meer info over de club via deze link.