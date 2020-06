Coronafeestje levert jongeman celstraf met uitstel op Wouter Hertogs

25 juni 2020

15u42 0 Sint-Pieters-Leeuw Een man uit Sint-Pieters-Leeuw die de corona-maatregelen niet had nageleefd is veroordeeld tot 5 maanden cel met uitstel. De man had in zijn woning een Franse vriend ontvangen en hield een feestje met meerdere vrienden. Toen de politie daarvoor tussenkwam, stelde hij zich ook agressief op naar de agenten toe. Hierbij zou hij zelfs naar hen gespuwd hebben.

Op 8 mei jongstleden kreeg de lokale politie rond 22.15 uur een oproep voor een tuinfeestje in Sint-Pieters-Leeuw. Toen de agenten aankwamen hoorden ze luide muziek. Ze belden herhaaldelijk aan maar omdat er niemand kwam opendoen, gingen ze naast het huis tot aan het tuinhek. Daar kondigden ze zich luid roepend aan en gebruikten hun zaklamp om hun aanwezigheid duidelijk te maken maar pas na lange tijd kwamen eerst een vrouw en vervolgens twee mannen poolshoogte nemen.

Bespuwd

Het ging om bewoner C.B., zijn partner en een vriend maar volgens het parket is de kans groot dat er nog meer mensen aanwezig waren, of aanwezig geweest waren: “Terwijl de drie mensen met de agenten stonden te praten, werd de muziek stiller gezet, en op de tafel stonden meer glazen dan voor drie mensen. In ieder geval waren de drie mensen niet opgezet met het politiebezoek. C.B. beledigde de agenten omdat die geen Frans spraken, hield ondanks herhaalde waarschuwingen geen afstand en stond zelfs hoofd tegen hoofd met één van de agenten. Die voelden meermaals speekseldruppels op hun gezicht landen”, aldus het parket.Hierna bedreigde hij de agenten en toen ze vertrokken zou hij hen bespuwd hebben. De man werd opgepakt en verklaarde in zijn verhoor dat hij symptomen van COVID-19 had.

Gevallen

C.B. gaf tijdens de behandeling van het dossier enkele weken geleden toe dat hij een inbreuk op de coronamaatregelen had begaan door een vriend in huis toe te laten maar betwistte elke weerspannigheid. “Die vriend was wel iemand waarmee hij dagelijks samenwerkte, zodat hij er geen graten in zag dat die ook in huis kwam”, pleitte zijn advocaat. “Maar die agenten zijn niet aan het tuinhek blijven staan, ze zijn de tuin binnengedrongen waardoor die drie mensen daar geschrokken zijn. De situatie is verhit geraakt door het taalverschil maar mijn cliënt heeft de agenten nooit aangevallen. Hij heeft een hand op de schouder van één van de agenten gelegd en die heeft hem weggeduwd, waardoor mijn cliënt gevallen is. De agenten hebben hem dan geboeid.” De rechter geloofde hem niet en laakte zijn gebrek aan schuldinzicht. Wel werd de gevorderde 5 maanden cel met uitstel uitgesproken.