Coronacrisis nekt Hoebelfeesten: “Onmogelijk om dit jaar feesten te organiseren” Bart Kerckhoven

28 april 2020

14u03 1 Sint-Pieters-Leeuw De Hoebelfeesten in Vlezenbeek vinden dit jaar niet plaats. Dat laat voorzitter Gerrit Decock van het Hoebelcomité weten.

De organisatie had twee weekends gepland met heel wat activiteiten en er zou opnieuw samengewerkt worden met de Hoebelbike en Riverboots Country. De feesten, die telkens plaatsvinden in augustus, zijn echter afgeblazen. “Het is onmogelijk om de feesten dit jaar te organiseren”, zegt Decock. “Er zijn de de huidige maatregelen voor de verspreiding van het coronavirus die al even van kracht zijn. Het lijkt ons niet aangewezen meer dan duizend mensen samen te zetten in een loods. We denken vooral aan de gezondheid van de bezoekers maar we moeten er ook rekening mee houden dat veel van onze medewerkers tot de risicogroep behoren.”

Ook de sponsoring speelt een rol. “De zaak van zestig procent van onze sponsors is momenteel gesloten en lijkt het ons niet fair om nu bij deze mensen te gaan aankloppen. Zonder die sponsors is het dan ook niet haalbaar de feesten te organiseren zonder er een financiële kater aan over te houden.”

Nog geen grote kosten

Het Hoebelcomité verwacht ook een mindere opkomst omdat bezoekers mogelijk grotere evenementen zullen mijden. Op dit moment zijn er ook nog geen grote kosten gemaakt en kiest het bestuur dus om nu al de knoop door te hakken. “Het bestuur zal de komende maanden blijven overleggen om na te gaan of er mogelijkheden zijn om lokale kleinschalige events op te zetten als de maatregelen dit toelaten”, aldus de voorzitter. “Ook voor de voorziene mountainbiketochten is de beslissing nog niet definitief gezien het om een buitenactiviteit gaat waar we misschien nog oplossingen kunnen vinden om de social distancing te garanderen. Over deze activiteit wordt later beslist als we ook meer weten over de geldende maatregelen in augustus.”