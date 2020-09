Corona-editie van Gordelfestival blijkt succes: meer dan 41.000 fietsers reden Strava-challenge tijdens Gordelweek Bart Kerckhoven

14 september 2020

15u33 1 Sint-Pieters-Leeuw Meer dan 41.000 fietsers hebben de 100 kilometer-challenge op de app Strava gereden tijdens de corona-editie van het Gordelfestival. 7.500 deelnemers registreerden zich via een QR-code en voor elke registratie zal er nu een boom geplant worden.

“We hebben allemaal te snel de reflex om evenementen volledig te annuleren omwille van corona”, zegt minister van Vlaamse Rand Ben Weyts (N-VA). “Ik ben blij dat we bij de Gordel de creativiteit hebben gehad om het anders aan te pakken. En ik ben nog blijer met extra groen in de Rand”.

Meer deelnemers

Tussen maandag 31 augustus en zondag 6 september vond er een alternatieve Gordel plaats in de rand rond Brussel. Mensen konden op eigen tempo een hele week lang enkele fietsroutes ontdekken die een hele week lang bewegwijzerd bleven. Uiteindelijk voltooiden 41.505 mensen de online Strava-challenge om tijdens de Gordelweek 100 kilometer te fietsen. En zo lokte de fietsweek meer sportieve deelnemers dan het klassieke Gordelfestival. “Zelfs in het jaar van de coronacrisis slaagt de Gordel er in om het groene en het Vlaamse karakter van de Rand te versterken”, aldus Weyts.

De organisatoren willen we nu de succesingrediënten meenemen naar volgend jaar. “We kijken om meerdere reden heel hard uit naar volgend jaar”, zegt Jo Van Vaerenbergh van vzw De Rand. “De stappen die we naar aanleiding van de coronacrisis hebben gezet met de QR-codes en de Strava-uitdaging willen we graag doortrekken. We komen terug met volgend jaar opnieuw als focusgemeente Sint-Pieters-Leeuw en een familie- en podiumaanbod om U tegen te zeggen. Een aantal grote namen liggen al vast. We gaan verrassen volgend jaar.”