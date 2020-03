Controles in blauwe zones worden tijdelijk stopgezet Wim De Smet

24 maart 2020

13u10 0 Sint-Pieters-Leeuw Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw schort de controles in de blauwe zones tijdelijk op.

De controles in blauwe zones verdwijnen tijdelijk maar niet die op parkeerovertredingen en sluikstorten. “We zetten onze gemeenschapswachten gedeeltelijk in om de zorgbehoevende inwoners te ondersteunen”, meldt burgemeester Luc Deconinck (N-VA). “Daardoor worden de controles op de blauwe zone in Ruisbroek, Negenmanneke en Rink tijdelijk stopgezet. Maar de politie en de gemeenschapswachters blijven wel zorgen voor de handhaving op parkeerovertredingen en andere overlast zoals bijvoorbeeld sluikstorten.

Overtredingen in de blauwe zone tussen vrijdag 13 maart en 20 maart zullen niet geïnd worden en wie reeds betaalde, krijgt het bedrag teruggestort. Daarnaast verlengt het gemeentebestuur de geldigheidsduur van de bewoners- en werknemerskaarten met de duur van de opschorting.