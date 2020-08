Colomakasteel kleurt rood: “Evemenentensector bloedt dood door coronacrisis” Bart Kerckhoven

11 augustus 2020

23u23 13 Sint-Pieters-Leeuw Het Colomakasteel in Sint-Pieters-Leeuw kleurde dinsdagavond helemaal rood. De organisatoren van het Kartjee-festival vroegen met projectoren van audiovisueel bedrijf Auvicom uit Halle aandacht voor de evenementensector.



“We doen mee aan de internationale actie waarbij gebouwen waar evenementen in georganiseerd worden over heel de wereld rood kleuren”, zegt Jolan De Kempeneer van Kartjee. “De sector bloedt dood en dus is rood een logische kleur. Zelf zouden we normaal voor de derde keer ons dancefestival georganiseerd hebben maar door corona viel dat weg. Een alternatief plan konden we niet uitwerken. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor iedereen die iets wil organiseren. We hopen dan ook dat er snel steun komt voor iedereen die er zijn brood mee moet verdienen. Voor ons is het een hobby maar voor vele anderen dreigt een ramp.”

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw gaf de mensen van Kartjee toestemming om het kasteel tijdelijk in het rood te zetten. We hebben sympathie voor hun oproep”, zegt schepen van Cultuur Jan Desmeth (N-VA). “Daarom hebben we toelating gegeven voor deze actie. Vlaams minister-president Jan Jambon pleitte er ook al voor om niet alles af te gelasten en wij staan ook achter dat standpunt. Zo hebben we in Sint-Pieters-Leeuw nog een activiteit georganiseerd voor de Vlaamse Feestdag. Dat gebeurde volledig in veilige omstandigheden. Kleinere evenementen moeten dus zeker kunnen.”

Ook in Halle kleurden enkele gebouwen rood. Onder andere de Sint-Rochuskerk en de watertoren in Lembeek werden speciaal belicht.