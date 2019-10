Coca-colafans uit de hele wereld verzamelen eind oktober in Sint-Pieters-Leeuw (samen met een een heel bijzondere gast) Bart Kerckhoven

16 oktober 2019

13u30 2 Sint-Pieters-Leeuw De Belgische verzamelclub van Coca-Cola verwacht fans uit de hele wereld voor de vijftiende verzamelbeurs die eind oktober in zaal Zonnig Leven georganiseerd wordt. Colanuts mag dit keer een speciale gast verwelkomen die overvliegt vanuit Amerika.

Johan van Mierlo en Sandrina Van Handenhove van Colanuts organiseren voor de vijftiende keer de beurs. Op 27 oktober worden verzamelaars uit alle hoeken van de wereld verwacht. “De beurs is ook dit jaar weer volledig uitverkocht met standhouders uit België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Oostenrijk, Roemenië, Noorwegen, Japan en Zuid-Korea”, vertelt Johan. “We verwachten opnieuw bezoekers vanuit heel Europa.

De verzamelaars hopen ontbrekende stukken in hun collecties aan te vullen. Er is dit jaar ook een speciale gast. De Amerikaanse Justine Fletcher is Director Heritage Communication of The Coca-Cola Company. “Zij heeft de droomjob die elke Coca-Cola verzamelaar wil”, legt Johan uit. “Zij is conservator van het wereldwijde Coca-Cola-archief dat bestaat uit meer dan tachtigduizend artikelen.”

Dat Fletcher de beurs in Sint-Pieters-Leeuw uitkiest is een hele eer voor Colanuts. “Jaarlijks bezoekt ze enkele Coca-Colaverzamel beurzen in de wereld. Dit jaar bezoekt ze in Europa onze beurs en eerder dit jaar trok ze ook naar de beurs in het Duitse Essen Duitsland.”

De verzamelaars kunnen alvast uitkijken naar een boeiende babbel met de dame. “Ze is altijd op zoek naar nieuwe stukken voor het Coca-Cola archief ze wil vooral de vinger aan de pols houden bij de verzamelaars om te weten wat er leeft en om te ontdekken wat de nieuwe hypes zijn in verzamelwereldje van Coca-Cola”, legt Johan uit.

Iedereen is welkom op zondag 27 oktober van 10 uur tot 16 uur in Zaal Zonnig Leven in de Jan Vanderstraetenstraat 198 in Sint-Pieters-Leeuw. De toegang is gratis.