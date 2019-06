Claude en Viviane vieren gouden huwelijksjubileum in Sint-Pieters-Leeuw Bart Kerckhoven

30 juni 2019

18u36 0

Claude Januarius (72) en Viviane Godrie (72) uit Sint-Pieters-Leeuw vierden hun gouden huwelijksjubileum. Het koppel zat samen in het eerste jaar van de ‘Zusterkessschool’ in het Negenmanneke. Pas na hun schooltijd leerden ze mekaar echt kennen. Ze gingen vaak op stap om elkaar beter te leren kennen en op 28 juni 1969 trouwden ze. Claude werkte als automecanicien. Hij werkte voor verschillende merken maar eindigde zijn carrière bij Brunaxxon in Dilbeek. Viviane ging aan de slag bij de Socialistische Mutualiteit in Brussel maar kwam uiteindelijk bij de administratie van revalidatieziekenhuis Inkendaal terecht waar ze ook met pensioen ging. Claude is nog actief in het sportverenigingsleven en bestuurslid van de Leeuwse Wielertoeristen. Viviane turnde en speelde toneel maar neemt nu vooral deel aan de activiteiten van FEMMA. Het koppel kreeg twee zonen.