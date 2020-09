Christel schiet zich de geschiedenisboeken in: eindelijk nog eens een koningin in Schuttersgilde Sint-Sebastiaan Bart Kerckhoven

07 september 2020

11u42 2 Sint-Pieters-Leeuw Op het schuttershof van de Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan kon eindelijk de jaarlijkse koningsschieting plaatsvinden die eerder werd afgelast door het coronavirus. Christel Merckaert (48) nam samen met een vijftigtal andere leden deel aan de schieting en schoot al in de derde ronde de hoofdvogel af. Dat een vrouw zich tot koningin schiet, is een uitzonderlijke gebeurtenis in de gilde die bijna zeshonderd jaar oud is.

Christel is pas de vierde vrouw die daar in slaagt. Ze kreeg het wipschieten wel van thuis mee want ook haar vader is lid van de gilde en haar man en twee kinderen schieten ook met de boog. Het koppel vierde uitgerekend op de koningsschieting ook hun drieëntwintigste huwelijksverjaardag. Christel kreeg officieel de breuk van de gilde overhandigd en de schutters lieten zich nadien de lekkere kramiek met balletjes smaken. Bij de jeugd eindigde de wedstrijd wel onbeslist. Na 65 rondes werd de prinsenschieting stilgelegd. Nu woensdag 9 september wordt er verder gestreden voor de titel.