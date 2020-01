Chauffeurs kunnen boetes niet meer ontlopen: resultaten trajectcontroles worden automatisch verwerkt Bart Kerckhoven

24 januari 2020

15u00 0 Sint-Pieters-Leeuw Wie te snel rijdt voorbij een trajectcontrole rijdt in Sint-Pieters-Leeuw zal voortaan zeker een boete in de bus krijgen want de resultaten worden vanaf nu automatisch verwerkt. In 2022 komen er nog eens vijf trajectcontroles bij in Sint-Pieters-Leeuw.

Vier jaar geleden plaatste de gemeente de eerste ANPR-camera’s op het grondgebied waarmee automatisch nummerplaten herkend kunnen worden. De beelden worden onder andere door de recherche van de politie gebruikt. Sinds twee jaar worden de camera’s in Ruisbroek ook gebruikt om te controleren op doorgaand zwaar vervoer. En in 2017 werden camera’s geïnstalleerd voor trajectcontroles op de Bergensesteenweg in Zuun en op de Lenniksebaan door het Vlaams gewest. De gemeente plaatste er zelf nog op de Postweg. De controles werken maar tot nu toe konden de gegevens niet automatisch verwerkt worden waardoor niet iedereen beboet werd.

Vanaf 1 februari worden alle overtredingen automatisch vastgesteld in het gewestelijke verwerkingscentrum van Oost-Vlaanderen in Gent.

Extra trajectcontroles

“De trajectcontroles en de verdere automatische afwikkeling van de eventuele processen-verbaal zorgen ervoor dat de bemande controles op andere plaatsen die nu minder aan bod komen kunnen worden ingezet”, zegt burgemeester Luc Deconinck (N-VA). “Zo kunnen we effectief werk maken van veiliger verkeer in onze gemeente.”

Volgens schepen van Mobiliteit Jan Desmeth (N-VA) hebben de trajectcontroles het meeste effect van alle snelheidscontroles. “Het voordeel ervan is dat ze 24 uur per dag en zeven dagen op zeven operationeel zijn en dat bestuurders perfect vooraf weten waar ze staan”, zegt Desmeth. “Zo respecteren chauffeurs de snelheid over een langer traject. Ze hebben de grootste impact op het terrein. Onze diensten zijn op dit moment bezig om op basis van objectieve criteria te bepalen waar we de volgende vijf trajectcontroles zullen plaatsen tegen 2022.”