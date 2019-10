Cannabisplantage aan wijk Witte Roos per toeval ontdekt Tom Vierendeels

18u03 2 Sint-Pieters-Leeuw Een cannabisplantage is deze week per toevallig ontdekt in de Ferdinand Uylenbroeckstraat aan de wijk Witte Roos in Leeuw. De eigenaar van de huurwoning ontdekte de planten toen hij stormschade aan het dak wilde bekijken. De huurder is voorlopig spoorloos.

Een buurman verwittigde de eigenaar van de woning toen hij had gezien dat een van de dakpannen gaan vliegen was. “Toen de eigenaar de zolder ging om de schade vast te stellen ontdekte hij dat er enorme werken op de zolder uitgevoerd waren”, zegt Anneleen Adang, woordvoerster bij de politiezone Zennevallei. “Die werken waren een dekmantel voor de plantage. De man verwittigde dan ook onmiddellijk de politie. In totaal werden zo’n driehonderd bloempotten met restanten van planten teruggevonden.” Gemeentearbeiders kwamen ter plaatse om de zolder leeg te maken en de plantage te ontmantelen. Alles werd intussen vernietigd. “De huurder zelf werd even geleden al uit de woning gezet”, weet Adang. “Momenteel is hij spoorloos. Hij staat op beslissing van het parket Halle-Vilvoorde geseind.”

520.000 euro

De zone Zennevallei telde vorig jaar 369 drugsgerelateerde feiten. In totaal werden 296 personen betrapt met drugs en er werden 33 personen betrapt op drugshandel. Er werden ook zestien feiten van productie of fabricatie van verdovende middelen vastgesteld en onderzocht. De recherche trof vorig jaar ook twee cannabisplantages met een straatwaarde van 520.000 euro.

“Heeft u ook iets verdachts opgemerkt?”, besluit de politie. “Een verlaten woning, bedampte ruiten, regelmatig op- en aanrijden van vreemde voortuigen enzovoort? Laat het ons dan weten en bel 101.”