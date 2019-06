Canadese schutters reizen 6.000 kilometer om in voetsporen van voorouders te treden Bart Kerckhoven

21u01 0 Sint-Pieters-Leeuw De Koninklijke Schuttersgilde Sint-Sebastiaan in Sint-Pieters-Leeuw heeft zaterdag hoog bezoek gekregen uit Canada. Een groep schutters uit Canada vierde de 90ste verjaardag van hun Robin Hood Pole Archery Club door terug te keren naar de heimat van hun voorouders. Het waren namelijk uitgeweken Vlamingen die in de jaren twintig het schieten op de wip introduceerden in de Candadese provincie Manitoba.

Op het Schuttershof van Sint-Sebastiaan wordt het hele jaar door verbroederd met gildes uit heel Vlaanderen. Maar zaterdag kwamen de schutters wel van heel ver om op de staande wip te schieten. 27 leden van de Manitoba Pole Archery Association, een Canadese federatie die vijf clubs verenigt, reisden meer dan zesduizend kilometer om in Vlaanderen op wip te schieten. Schutters van de Saint Sebastian Archery Club, de Robin Hood Pole Archery Club, de Mockingjay Archers Pole Archery Club en The Witty Belgian Archers konden zich de hele dag meten met de collega’s van Sint-Sebastiaan.

Bijzondere reis

“We maken deze reis om de negentigste verjaardag te vieren van de Robin Hood Pole Archery Club”, legt Laury Lesage uit. Hij is één van de organisatoren. “Voor ons is dit een heel bijzonder reis want we keren terug naar de geboortegrond van onze voorouders. In de jaren twintig waren zij het die in Canada de handboogsport introduceerden.”

Onder andere de grootvader van Lionel Lepla was één van die eerste schutters. “Hij woonde op een boerderij en zocht in de bergen in de omgeving een boom die hij omhakte om zo de eerste staande wip in de streek op te richten”, vertelt Lionel. “Vandaag ben ik hier samen met mijn drie broers. Voor ons is het een stukje familiegeschiedenis. Veel van onze voorouders arriveerden in Canada op zoek naar nieuw geluk, maar keerden destijds ook naar België terug toen de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Ze hielden van hun thuisland en velen van hen gaven zelfs hun leven. De band met Vlaanderen en België is nooit verbroken geweest.”

De schutters bezochten de voorbije dagen heel wat gilden in België. Maar er was ook tijd voor ontspanning met een bezoekje aan de brouwerij waar Delirium Tremens geproduceerd wordt. Zaterdag hadden de mannen en vrouwen het ook naar hun zin bij Sint-Sebastiaan in Sint-Pieters-Leeuw. “Hier schieten ze nog met een traditionele boog en dat is voor de meesten onder ons even wennen”, zegt Laury. “Maar het is indrukwekkend om te weten dat deze gilde al meer dan vijfhonderd jaar bestaat en zo een lange geschiedenis heeft. Onze clubs zijn veel jonger maar ook wij houden wel al vast aan tradities. Daarom hebben we deze reis ook georganiseerd. We keren terug naar de plaats waar het ooit begon. Zonder onze voorouders waren we nooit schutters geweest.”