Calvaries, graftekens en zelfs dodenhuis belanden op inventaris van waardevol kerkhoferfgoed Bart Kerckhoven

08 januari 2020

16u11 2 Sint-Pieters-Leeuw De provincie Vlaams-Brabant maakt 12.272 euro vrij voor de inventarisatie van waardevol erfgoed op de kerkhoven in Sint-Pieters-Leeuw. Onder andere graftekens en calvaries zullen opgenomen worden in een lijst.

Zowel op de begraafplaatsen van Vlezenbeek, Ruisbroek en Zuun worden alle waardevolle stukken opgelijst in een inventaris. De bedoeling van deze inventaris is een overzicht te maken van het waardevolle funeraire erfgoed zodat dit bewaard kan worden voor de toekomst. “Zo staan er waardevolle graftekens, muren, calvaries en in Ruisbroek ook een dodenhuisje die de moeite waard zijn om te bewaren voor het nageslacht”, zegt bevoegd schepen Gunther Coppens (N-VA) van Sint-Pieters-Leeuw.

De begraafplaatsen van Oudenaken, Sint-Laureins-Berchem, Vlezenbeek, Ruisbroek en Zuun werden door de provincie Vlaams-Brabant als waardevol erfgoed erkend. Op vraag van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw werden de laatste drie begraafplaatsen geïnspecteerd door Monumentenwacht Vlaams-Brabant en werd een inventaris opgesteld van het funeraire erfgoed.