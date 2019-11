Cafébazin Paulette (74) staat al halve eeuw ‘In de Kiek’: “Het is te plezant om nu al te stoppen” Bart Kerckhoven

26 november 2019

11u02 3 Sint-Pieters-Leeuw Cafébazin Paulette Massaert (74) staat in december een halve eeuw achter de toog van haar café In de Kiek in Vlezenbeek. Paulette bedient de klanten nog steeds met evenveel plezier als vijftig jaar geleden. “Als cafébazin moet je tegen een stootje kunnen maar van mijn stamgasten heb ik nooit te klagen gehad”, vertelt ze. Binnenkort organiseren haar klanten een groot feest voor haar.

Paulette wordt in december 75 jaar. Je zou denken dat de cafébazin stilaan aan haar pensioen denkt maar daar is ze niet mee bezig. Sterker nog; haar cafeetje in de Domstraat is nog steeds zes dagen op zeven open van 8.30 tot 21 uur. “Enkel als ik eens met mijn been naar het ziekenhuis moet voor onderzoek sluit ik een extra half dagje”, zegt ze. “Ik heb last van zware artrose. Maar bewegen is goed en dus doe ik verder. Er is geen beter medicijn dan het café openhouden.”

De Kiek

In 1970 nam Paulette café In de Kiek over van haar ouders. “Die hebben het in 1929 gebouwd en een jaar later ontvingen ze de eerste klanten”, vertelt Paulette. “De zitbanken die er vandaag in staan vond mijn vader ergens in een Brussels café. Daar hebben we lagen vernis moeten afhalen maar plots kwam er toch een prachtig hout tevoorschijn. Dat was tweedehands maar het was er toen niet aan te zien. De naam namen ze over van het café dat mijn grootouders aan moeders kant hadden op Volsem (een gehucht vlakbij, nvdr.) Daar liep destijds altijd een kip binnen en buiten zodat ze haar eieren nooit vonden. Eigenlijk was dat een beetje zoals de klanten van een café. Toen een naam voor dat café bedacht moest worden kwamen ze dan ook bij de Kiek uit.” (lacht)

Maar pinten tappen was niet het enige dat Paulette deed in de Domstraat. “We hadden een kruidenierswinkeltje naast de deur. Vroeger was dat normaal. Dan deden de mensen wat boodschappen en dronken ze iets in het café. Maar mijn man Georges en ik hebben ook geboerd. We hadden 23 koeien en kweekten aardbeien. Iedereen in de buurt kweekte aardbeien. Mijn man werkte uit huis als plaatslager en ik zat dus vaak op het veld. Als er dan iemand het café binnenstapte dan waarschuwden de buren die klant dat hij me op het veld moest zoeken. Zo ging dat in de tijd.”

Ik zie steeds vaker wandelaars. Er komen er veel uit Brussel die de metro nemen tot in Anderlecht om een wandeling in Vlezenbeek te maken. Ze zijn dan verbaasd dat ze op nauwelijks tien minuten van de hoofdstad in zo’n groene omgeving belanden. Cafébazin Paulette Massaert van In de Kiek

Haar man overleed in 2017 en Paulette staat er sindsdien alleen voor. Of toch niet helemaal. “Ik sukkel wat met mijn been en dus gaat alles wat moeilijker”, zegt ze. “Gelukkig heb ik heel wat hulp van familie en vrienden. Zelfs klanten die ik niet zo goed ken helpen spontaan mee. Dat doet me natuurlijk veel plezier. Ze dragen al eens een bak weg en halen hun bestelling op aan de toog. Ik heb de voorbije jaren aan de toog heel wat meegemaakt. Tussen je klanten zitten altijd wel wat ‘vedetten’. Maar ik heb nooit te klagen gehad. Daarom die ik ook graag verder. Het is te plezant om te stoppen.”

Tractorsluizen

Het cliënteel is intussen wel wat veranderd. “Vroeger kwamen alle mensen uit de buurt hier iets drinken”, zegt Paulette. “Er zijn nog steeds heel wat buren vaste klanten maar ik zie wel steeds vaker wandelaars. Er komen er veel uit Brussel die dan de metro nemen tot in Anderlecht om dan een wandeling in Vlezenbeek te maken. Ze zijn vaak verbaasd dat ze op nauwelijks tien minuten van de hoofdstad in zo’n groene omgeving belanden. Ik ben wel wat klanten kwijtgespeeld door de tractorsluizen die een paar jaar geleden geplaatst werden. Mensen van pakweg Rattendaal zie ik nu minder omdat ze niet willen omrijden. En ook de alcoholcontroles hebben me cliënteel gekost. Vandaag sta ik gelukkig vooral voor het plezier in het café en dus hoef ik me ook geen zorgen te maken over het geld.”

De familie en de vrienden van Paulette wilden het gouden jubileum van Paulette achter de toog van In de Kiek niet zomaar voorbij laten gaan. Op zaterdag 14 december organiseren ze een feest In de Kiek aan de Domstraat. Vanaf 16 uur is iedereen er welkom om Paulette te feliciteren.