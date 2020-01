Buurman ziet dieven inbreken in wagen: Politie kan nadien twee daders inrekenen Bart Kerckhoven

10 januari 2020

Inspecteurs van politiezone Zennevallei pakten vrijdagnacht twee jonge mannen op die net voordien in een auto in Vlezenbeek ingebroken hadden. Het was een buurman die de dieven op heterdaad betrapte en de politie belde. Er werd meteen een patrouille georganiseerd in de buurt en de inspecteurs vonden al snel het duo terug. De verdachten konden geen zinnige uitleg geven voor hun aanwezigheid en daarop werden ze gefouilleerd. De buit uit de wagen bleken ze op zak te hebben. Daarna werden de twee dieven meegenomen voor verhoor. Het parket Halle-Vilvoorde besloot de mannen meteen te dagvaarden zodat zich al komende maand moeten verantwoorden voor de rechtbank. Het duo bleek ook al gekend te zijn bij het gerecht. Eén van hen moest nog een gevangenisstraf uitzitten en werd meteen naar de gevangenis van Sint-Gillis overgebracht.