Buddyproject OP-STAP gaat door ondanks corona: vrijwilligers gezocht Bart Kerckhoven

12 oktober 2020

Sint-Pieters-Leeuw Het buddyproject OP-STAP zal ook in coronatijden blijven bestaan. Sinds vorig jaar worden mensen die het moeilijk hebben in contact gebracht met vrijwilligers. In duo gaan ze dan op stap.

Het project werd in juli vorig jaar gelanceerd door het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw en dat lang voor er sprake was van corona. Samen gaan de duo’s op stap om koffie te drinken, te wandelen of een babbeltje te doen. Ontspanning staat centraal. “Door corona werden we geconfronteerd met bubbels en thuis blijven”, zegt schepen van Welzijn Jan Desmeth (N-VA). “Voor iemand die zich al geïsoleerd voelt is dat niet evident. De vrijwillige buddy’s hebben dan ook gezocht naar andere manieren om contact te houden met elkaar: elkaar eens bellen, anderen gingen eens onder het raam staan zwaaien, weer anderen schreven briefjes. Ook tijdens en na corona blijft zo’n vriendschap waardevol. Ik merk dat dat niet enkel voor de persoon die een buddy vroeg zo is. Ook vrijwilligers geven aan dat ze het fijn vinden om hun buddy regelmatig te horen.”

De coördinator van OP-STAP, Michelle Greitemann, maakt de ‘match’ tussen twee mensen op basis van ontmoetingen en kijkt naar gezamenlijke interesses, hobby’s en wensen. De nadruk ligt op ontspanning en niet op hulpverlening.

OP-STAP blijft intussen volop op zoek naar vrijwilligers. Nieuwe buddy’s blijven welkom. Voor alle info kan iedereen bellen naar 0490 58 85 73 of een mail sturen naar michelle.greitemann@sint-pieters-leeuw.be.