Brukom Bikes heropent deze week als eerste Fiets!-filiaal van de buurt Bart Kerckhoven

30 september 2019

14u37 2 Sint-Pieters-Leeuw Fietsenzaak Brukom Bikes wordt een filiaal van Fiets! Colruyt Group nam die keten onlangs over en door de omvorming naar Fiets!-vestiging opent zo de eerste winkel van die keten in onze buurt.

Brukom Bikes is gevestigd langs de Bergensesteenweg in het Leeuwse gehucht Brukom en bestaat tien jaar. Eigenaar Rik Abrams besliste nu om de fakkel door te geven aan de mensen van Fiets!. Het personeel van Brukom Bikes kan wel gewoon aan de slag blijven.

Fiets! Is een fietsenwinkelketen met intussen twaalf vestigingen dat onder het moederbedrijf Colruyt Group opereert. Rik Abrams gaat met pensioen maar zijn zoon David zal met Robin Van Goethem het filiaal leiden.

“Deze opportuniteit kwam op het ideale moment” aldus CEO Michel Verhaeren van Fiets! “Fiets! heeft nog geen winkel in deze belangrijke buurt waar ook Colruyt Group gevestigd is. Deze overname is dan ook een win-win situatie voor beide partijen. De kans is groot dat het aantal Fiets!-winkels in de toekomst nog verder uitgebreid zal worden”.

Dit weekend is er een openingsweekend gepland in de vestiging en kunnen onder andere e-bikes uitgetest worden op een testparcours.