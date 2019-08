Brouwerij Lindemans uit Vlezenbeek pakt drie prijzen op de World Beer Awards Bart Kerckhoven

11 augustus 2019

De Vlezenbeekse brouwer Lindemans pakte drie prijzen op de World Beer Awards 2019. Zowel de Lindemans Oude Kriek Cuvée René als de Lindemans GingerGueuze en Lindemans Framboise werden bekroond. De World Beer Awards in Londen belonen en promoten de allerbeste internationaal erkende bierstijlen. De traditionele kriek van Lindemans won in de categorie Kriek. Lindemans GingerGueuze, oude geuze verrijkt met gember, werd beloond met een gouden ‘country award’ in de categorie ‘Flavoured Wild/Sour’. Ook Lindemans Framboise wint een ‘country award’ en is daarmee de Belgische winnaar in de categorie Framboise. Framboise Lindemans is samengesteld op basis van een op eik gerijpte eenjarige lambiek en zuiver frambozensap.