Brouwerij Lindemans pakt twee keer goud op Brussels Beer Challenge Bart Kerckhoven

20 november 2019

10u36 1 Sint-Pieters-Leeuw Lambiekbrouwerij Lindemans uit Vlezenbeek kaapte twee gouden medailles weg op de internationale bierwedstrijd Brussels Beer Challenge.

De Lindemans Oude Kriek Cuvée René won in de categorie ‘Flavoured beer: old style Fruit-Lambic’ en Lindemans Oude Gueuze Cuvée René won als ‘Speciality beer: Old style Gueuze-Lambic’.

“We zijn heel blij met de erkenning voor onze traditionele Oude Gueuze en Oude Kriek”, aldus neven Dirk en Geert Lindemans die de zesde generatie vormen die aan het hoofd staat van de brouwerij. “Lambiek is de basis van al onze bieren. We zijn ervan overtuigd dat inzetten op traditie loont.”

Dit jaar namen 1650 bieren uit 35 landen deel aan de jaarlijkse bierwedstrijd. Een panel van internationaal gereputeerde bierkenners proefden drie dagen lang bieren uit alle uithoeken van de wereld. Vorig jaar nog won Lindemans Cassis zilver in de categorie ‘Flavoured beer: Fruit beer’. Ook Lindemans Ginger Gueuze was een bronzen medaille rijker en won als Flavoured beer: ‘Herb en Spice’.