Brandweerzone verwekt 150 oproepen: voornamelijk omgewaaide bomen Tom Vierendeels

08 juni 2019

17u55 0 Sint-Pieters-Leeuw De brandweerzone Vlaams-Brabant West is zaterdag een hele dag in de weer geweest met het verzagen van omgewaaide bomen. De storm Miguel hield ook in onze regio lelijk huis. Gewonden vielen er gelukkig niet.

De storm trok voornamelijk ‘s nachts over onze regio met windstoten die volgens weerman Ruben Peelman opliepen tot 75 à 80 kilometer per uur. Zaterdagmiddag stond er nog zo’n vijf beaufort. Voldoende om verschillende bomen om te laten waaien. De brandweerzone Vlaams-Brabant West is al sinds zaterdagochtend in de weer met een honderdvijftigtal interventies. Een zwaartepunt zou er niet echt zijn volgens woordvoerder Alain Habils.

Bomen op woningen en auto’s

Onder meer langs de Lotstraat in Sint-Pieters-Leeuw waaide een boom op. Die kwam terecht op een woning en sleurde ook nog enkele elektriciteitskabels naar beneden. Omdat deze gevaarlijk laag over de rijbaan hingen werd de weg door de brandweer afgesloten. Fluvius kwam ter plaatse om de schade te herstellen. In de Beukenstraat in Linkebeek kwam een boom op een geparkeerde wagen terecht.