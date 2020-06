Brandweer redt man uit bed van brandende woning: vier bewoners naar ziekenhuis gebracht Tom Vierendeels

17 juni 2020

11u53 8 Sint-Pieters-Leeuw De brandweer heeft woensdagochtend een man uit zijn bed gered nadat er brand was uitgebroken. Het vuur woedde in een kleine rijwoning aan het Wildersportcomplex. De vier bewoners werd afgevoerd naar het ziekenhuis, maar mochten daar in de loop van de ochtend weer vertrekken. De woning is onbewoonbaar.

De hulpdiensten werden rond 4.45 uur gealarmeerd voor een brand in een woning tussen de Carré Wittouck en de Stijn Streuvelslaan. Daar bevindt zich een reeks rijwoningen die uitgeven op de parking van het Wildersportcomplex. De Brusselse brandweer was als eerste ter plaatse waarna ook de brandweerzone Vlaams-Brabant West hulp kwam bieden. “Bij aankomst bevond zich nog één persoon binnen”, vertelt brandweerofficier Bruno Cornelis. “Het huis wordt bewoond door een koppel en hun twee volwassen zonen. Een van die twee zonen bevond zich nog in bed op de eerste verdieping. Na wat zoeken kon hij nog in leven uit de woning gehaald worden.”

De vier bewoners werden afgevoerd naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht en het Halse AZ Sint-Maria. “De bewoners hadden last van rookintoxicatie waardoor ze werden overgebracht naar het ziekenhuis”, verduidelijkt Anneleen Adang, woordvoerster bij de politiezone Zennevallei die met verschillende ploegen ter plaatse kwamen. “Op het eerste gezicht hebben ze geen brandwonden opgelopen.” De vier mochten in de loop van de ochtend het ziekenhuis al verlaten. Ze waren nog te zwaar aangeslagen om te reageren. De schade in de woning zelf is dan ook enorm. “De brand ontstond in de keuken op het gelijkvloers”, weet Adang. De precieze oorzaak wordt niet meegedeeld, maar kwaad opzet zou worden uitgesloten.

Hond gered

“Het gaat om een heel klein huisje en de brand ontstond in het keukentje”, weet Cornelis. “Op alle vlakken hebben de bewoners heel veel geluk gehad. We waren net op tijd waardoor er nog geen sprake was van een uitslaande brand. Daarnaast zijn de bewoners tijdig gewekt en kon een van de zonen dus ook snel teruggevonden worden in zijn bed. De schade binnenin is evenwel enorm groot. De twee aanpalende woningen kwamen nooit in gevaar. We hebben er metingen uitgevoerd en die waren negatief waardoor iedereen daar snel terug naar binnen kon.”

Tijdens de bluswerken kregen de hulpdiensten plots de melding dat er zich ook nog een hond in het huis bevond. “En ook die hebben we gelukkig veilig en wel naar buiten gehaald”, besluit Cornelis. “Het was even zoeken, maar uiteindelijk troffen we hem onder een bed aan. Daar had hij zich verscholen.” De bewoners van de getroffen woning hebben vermoedelijk zelf onderdak gevonden bij vrienden of familie.