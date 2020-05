Bouwbedrijf Pellikaan bouwt nieuwe sporthal: boulderzaal en bibfiliaal blikvangers in Wildersportcomplex 2.0 Bart Kerckhoven

26 mei 2020

12u43 0 Sint-Pieters-Leeuw Bouwbedrijf Pellikaan bouwt in Zuun de nieuwe sporthal van het Wildersportcolplex. Eind dit jaar kunnen de werken starten. Volgende maand is er een grote infoavond voor de inwoners en de sportverengingen waar de plannen in detail voorgesteld worden.

Het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw besliste om een nieuwe sporthal te bouwen nadat er de laatste jaren stabiliteitsproblemen opdoken en herstellingen uitgevoerd moesten worden. De plannen werden al uitgewerkt en nu heeft het schepencollege een aannemer aangeduid die de sporthal zal bouwen. In november dit jaar starten de werken voor de nieuwe sporthal. Volleyballers, tennissers, basketballers maar ook zaalvoetballers en andere sporters zullen er terecht kunnen. “De gebruikers van de sporthal kunnen uitkijken naar een gloednieuwe en moderne infrastructuur”, zegt schepen van Sport Herwig Smeets (N-VA). “Steunend op de kennis van de sportdienst is bij het ontwerp veel aandacht besteed aan een efficiënte en functionele indeling voor de verschillende sportdisciplines. Als extraatje voor de Leeuwse sportieveling komt er een boulderzaal. De klimmer zal dan eerder uitgedaagd worden om een horizontaal traject af te leggen. Hierdoor kan men klim- en klauterplezier beleven zonder valbeveiliging.”

Afhaalpunt bib

In de sporthaal is zelfs ruimte voor een afhaalpunt van de Leeuwse bibliotheek. “De nieuwe sporthal biedt niet alleen op sportief vlak nieuwe opportuniteiten”, zegt schepen van Gebouwen Gunther Coppens (N-VA). “Naast de boulderzaal zal het afhaalpunt en schoolbibliotheek een mooie extra zijn in onze nieuwe sporthal. Op die manier kan een bibliotheekbezoek voor kinderen gecombineerd worden met een bezoek aan het zwembad en dat bespaart best wat tijd.”

De bouw van de nieuwe sporthal kan starten eens de bouwvergunning is afgeleverd. De werken zullen in totaal ongeveer een jaar duren. De cafetaria en het zwembad blijven wel open. De verschillende sportverenigingen die gebruik maken van de sporthal zullen uitwijken naar andere zalen in en buiten de gemeente. De sportdienst werkte een plan uit zodat iedereen kan blijven sporten op een andere locatie. De volledige plannen en de visie op het project zullen worden toegelicht tijdens een infomarkt die plaatsvindt op vrijdag 26 juni.