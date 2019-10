Bouw nieuwe sporthal Wildersportcomplex start in juni 2020: “Bouldersport krijgt mogelijk plaats in nieuwe zaal” Bart Kerckhoven

25 oktober 2019

06u51 1 Sint-Pieters-Leeuw De werken voor een nieuwe sporthal in het Wildersportcomplex in Zuun kunnen in juni volgend jaar starten. De gemeenteraad keurde donderdagavond het bestek goed voor de bouw van de sportzaal.

De nieuwe sporthal is nodig omdat er in het verleden al verschillende barsten ontstonden in de twee dakspanten en een kolom van de huidige zaal. Er gebeurden herstellingen die de stabiliteit voor de komende tien jaar garandeerden maar de bouw van een nieuwe sporthal drong zich dus op. Voor de bouw wordt gekozen voor een zogenaamde Design en Build-formule. Die procedure werd ook gevolgd na de brand in de sporthal van Ruisbroek. Zo kunnen de ontwerp- en realisatiefase in dezelfde opdracht gerealiseerd worden.

In het bestek dat de gemeenteraad goedkeurde werd opgenomen dat de werken dertien maanden kunnen duren alles volgens plan verlooptis de nieuwe sporthal klaar eind augustus 2021. “De sportverenigingen zullen één seizoen moeten uitwijken naar andere zalen”, zegt schepen van Sport Herwig Smeets (N-VA). “We hebben het geluk dat dan de nieuwe zaal in de gemeenteschool Den Top klaar zal zijn die openstaat voor sportclubs en ook de sporthal A.J. Braillard in Ruisbroek kan een deel van de capaciteit opvangen.”

De cafetaria en het zwembad in het Wildersportcomplex blijven open tijdens de werken. De plannen voor de nieuw nieuwbouw bevatten onder andere bevatten onder andere een iets grotere sportzaal, sportuitrusting voor volleybal, tennis, basketbal, zaalvoetbal en badminton, een berging, groepskleedkamers, kleedkamers voor de scheidsrechters, een afzonderlijke gevechtsportzaal, een turnzaal, een spelersgang, een berging voor het onderhoud, een economaat, een toezichtslokaal, sanitaire ruimtes, een technische ruimte, een circulatie-ruimte, een personenlift, een spiegelzaal, een polyvalente zaal en misschien komen ook klimmers aan hun trekken. “We hebben in het bestek ook de inrichting van een boulderzaal voorzien”, legt Smeets uit. “Boulder is een klimvariant waarbij niet zozeer in de hoogte geklommen wordt maar wel verticaal. Het kan in de nieuwe inrichting voorzien worden maar dat hangt natuurlijk ook af van het prijskaartje.”