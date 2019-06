Bouw groene woonwijk Kerkeveld in Ruisbroek loopt bijna een jaar vertraging op Green Organisation hoopt eind dit jaar te starten met sloop van oude fabrieksgebouwen Bart Kerckhoven

03 juni 2019

16u33 0 Sint-Pieters-Leeuw De bouw van de nieuwe groene woonwijk in het centrum van Ruisbroek heeft al meteen minstens zes maanden vertraging opgelopen. Ontwikkelaar Green Organisation wil 140 woongelegenheden bouwen op de vroegere ACV-site maar de administratieve molen sleepte zolang aan dat CEO Michel Hellawell besliste om de procedures stop te zetten en opnieuw te beginnen.

Het is een ambitieus project dat Green Organisation wil realiseren op de oude bedrijfssite van ACV. In totaal worden er 140 woongelegenheden voorzien, van appartementen tot eengezinswoningen en assistentiewoningen. Hellawell hoopte begin dit jaar te starten met de bouw van de eerste woningen maar besliste om alle aanvragen in te trekken en een nieuw dossier op te starten. “Er is aan de plannen amper iets veranderd”, zegt Hellawell. “Maar we dachten dat de aanvraag via het omgevingsloket vlotter zou verlopen. Er waren extra documenten nodig en die konden we niet op tijd verkrijgen. Er was ook een studie besteld bij de nutsmaatschappijen maar omdat Eandis en Infrax samensmolten tot Fluvius liep ook dat vertraging op. Het dossier bleek zo helemaal niet in orde en op die manier wilde ik niet verder werken.”

Green Organisation gaat er prat op dat het een wijk wil bouwen waar het aangenaam is om te wonen en dus ging er extra aandacht naar het groen. Zo worden twee pleinen voorzien die verkeersvrij zijn en volledig beplant worden. “Die focus blijft hetzelfde”, zegt Hellawell. “Sommige bomen zijn intussen wat anders ingepland omwille van praktische redenen maar verder blijft wel alles behouden. Het is jammer dat we nu maanden vertraging opgelopen hebben maar ik verwacht niet dat er nu nog grote problemen zullen opduiken.”

Nog tot 8 juni loopt het openbaar onderzoek voor de nieuwe verkaveling. Onlangs werd nog eens een informatievergadering georganiseerd voor de buurt. “Er daagden veel mensen op maar die vroegen ons vooral wanneer ze één van de huizingen konden kopen”, aldus Hellawell. “Dat betekent toch dat de mensen het project zien zitten. Ik hoop nu opnieuw dat we tegen het einde van het jaar kunnen starten met de bouw. Maar ik ben natuurlijk voorzichtig geworden. Ik weet wel dat de Carrefour Express die nu aan de overkant van de Fabriekstraat gevestigd is tegen september kan openen aan de rand van onze projectsite. Voor de klanten van die supermarkt is dat goed nieuws want de nieuwe winkel zal veel groter zijn. Intussen wachten we zelf wel nog even om de verkoop op te starten van onze woningen. We willen de mensen iets concreets aanbieden en daarom wil ik dat alle vergunningen in orde zijn. Zo vermijden we onaangename verrassingen.”