Boete en rijverbod voor 56ste (!) veroordeling Tom Vierendeels

06 september 2019

14u31 0 Sint-Pieters-Leeuw Een “administratief onhandige” man is deze week tegen zijn 56ste veroordeling gelopen, deze keer in de Halse politierechtbank. De man werd op 5 augustus 2017 betrapt zonder keuring en met versleten banden.

De advocaat vroeg voor haar cliënt mildheid omdat hij volgens haar administratief niet sterk zou staan. “Hij bekijkt België als de far west”, sprak de rechter. “Als we het rechtssysteem niet willen ridiculiseren, kunnen we geen mildheid brengen in dit dossier. De man heeft een gebrek aan respect voor de verkeerswet en met uitbreiding ook voor de verkeersveiligheid.”

Alles samen kreeg de man een boete van 1.800 euro, een rijverbod van drie maanden en moet hij slagen voor zowel het praktisch als het theoretisch examen.