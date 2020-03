Bloedinzameling in Zonnig Leven gaat door: “Acuut gebrek aan bloed” Bart Kerckhoven

18 maart 2020

06u50 8

De bloedinzameling in zaal Zonnig Leven in Zuun gaat vanavond toch door ondanks de verscherpte maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. “Wegens een acuut gebrek aan bloed in deze periode hebben wij in samenspraak met de burgemeester beslist om de bloedinzameling toch te laten doorgaan”, laat verantwoordelijke Jos Speeckaert weten. “Daarom doen we een oproep aan iedereen die in de mogelijkheid is om bloed te geven om naar Zonnig Leven te komen. Uiteraard zullen tijdens de inzameling strenge maatregelen worden getroffen om een besmetting met het coronavirus uit te sluiten.” De inzameling vindt vandaag plaats tussen 16.30 uur en 21 uur in zaal Zonnig Leven in de Jan Vanderstraetenstraat 198 in Sint-Pieters-Leeuw.