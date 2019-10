Blikjes, flesjes en gadgets in alle soorten en maten: 500 Coca-Colafanaten halen hartje op tijdens verzamelbeurs Bart Kerckhoven

27 oktober 2019

16u30 1 Sint-Pieters-Leeuw Vijfhonderd Coca-Cola-verzamelaars uit de hele wereld streken zondagnamiddag neer in Sint-Pieters-Leeuw om hun collecties aan te vullen tijdens de grote Coca-Cola-verzamelbeurs in zaal Zonnig Leven. Zelfs een Zuid-Koreaan vond het de moeite om naar België te vliegen. “Een verzamelaar heeft wel iets over voor zijn hobby”, glundert organisator Johan Van Mierlo.

Coca-Cola heeft behalve een uitgebreid drankenassortiment ook een enorm gamma aan merchandising en daarom zijn verzamelaars gek op het merk. Alleen al de flesjes komen in duizenden varianten op de markt maar ook het gezicht van de bekende kerstman van de Amerikaanse multinational prijkt op speelgoed, klokjes en andere spullen. “Een Coca-Colaverzameling eindigt nooit”, zegt Johan die samen met zijn vrouw Sandrina al jaren de drijvende kracht achter verzamelclub Colanuts is. “We hebben thuis vijfduizend colaflesjes staan en toch kan ik hier een verzamelaar ontmoeten die vijfduizend andere exemplaren heeft.”

Internationaal

Johan ontving in zaal Zonnig Leven vijftig standhouders uit heel de wereld. De Belgen waren zelfs in de minderheid want vanuit Nederland, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Oostenrijk, Roemenië, Noorwegen en zelfs Zuid-Korea zakten ze af om hun spullen te verkopen. “Onze Zuid-Koreaanse vriend ontmoette ik vorige week op een beurs in zijn thuisland”, zegt Johan. “De meeste verzamelaars hebben veel over voor hun hobby. De reizen naar die beurzen leveren altijd wel iets op omdat er in elk land andere producten worden gemaakt.”

Bij Coca-Cola in Amerika houden ze zelf bij wat er over de hele wereld uitgebracht wordt. Justine Fletcher is bedrijfsarchivaris en beheert een collectie van wel tachtigduizend stukken. Fletcher bezocht de beurs zondag ook. “Het is fijn om met de verzamelaars te kunnen praten in persoon”, legt Fletcher uit. “Het is ook boeiend om te zien welke stukken je overal ziet opduiken. En zelfs ik die voor Coca-Cola werk verbaas me nog steeds over wat er verzameld kan worden. Zo spraken we op kantoor onlangs nog over nieuwe TicTac-doosjes in Coca-Colathema en die heb ik hier nu gekocht. Ik kan die toevoegen aan het archief in Amerika. Coca-Colaspullen verzamelen blijft populair. Ik ontmoette opnieuw een jong meisje die ik op een vorige beurs in Duitsland ook gesproken had en met me op de foto wilde. Deze keer zag ze enkele mooie glazen staan maar bleken ze te duur. Ik heb ze dan maar gekocht voor haar. Als zo’n jonge mensen al die moeite steken in een mooie collectie dan vind ik dat je ze moet steunen.”

Geslaagd

Colanuts mag terugblikken op een geslaagde vijftiende editie. Johan en Sandrina, die ook het winkeltje in de Belgische hoofdzetel in Anderlecht openhouden, zijn dan ook tevreden. “We schatten dat er zo'n vijfhonderd bezoekers binnengestapt zijn”, zegt Johan. “Verschillende van hen komen ook nog eens langs in onze winkel in Anderlecht voor ze naar huis terugkeren. Dat is voor ons natuurlijk mooi meegenomen. Zo komt er morgenochtend nog een Zwitsers koppel langs. De wereld is klein als je Coca-Cola verzamelt.” (lacht)