Bibliotheek test boeken zonder plastic kaft uit om afvalberg te verkleinen Bart Kerckhoven

04 februari 2020

11u31 1 Sint-Pieters-Leeuw De bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw start een proefproject en laat de plastic beschermlaag bij een deel van de boeken achterwege om de plastic berg te verkleinen.

“Al jaren wordt er om de boeken een plastic kaft gedaan om ze te beschermen tegen vocht, vuil en andere beschadigingen”, legt bibliothecaris Katja Grammens uit. “Dat zorgt ervoor dat de boeken langer meegaan. Maar bij boeken met een harde kaft is dat minder noodzakelijk. Net hier willen we bij onze collectie voor volwassenen testen of de plastic kaft niet gewoon achterwege kan worden gelaten. Wij rekenen daarbij ook op onze lezers, en vragen hen om zorgvuldig om te springen met de boeken van de bibliotheek.”

Het project wordt na een paar maanden geëvalueerd. Dan wordt er ook bekeken of er nog andere collecties in de toekomst niet meer geplastificeerd zullen worden.

“Op alle vlakken zetten we in op realistische initiatieven rond duurzaamheid”, zegt schepen van Bibliotheek Jan Desmeth (N-VA). “Ook dit initiatief is daar een mooi voorbeeld van. Samen met de inwoners kan ook deze eenvoudige maar belangrijke stap eentje in de goede richting zijn.”