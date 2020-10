Bibliotheek leent voortaan gratis e-boeken uit Bart Kerckhoven

12 oktober 2020

14u39 0 Sint-Pieters-Leeuw De bibliotheek van Sint-Pieters-Leeuw leent voortaan gratis e-boeken uit. De bib is ingestapt in het Vlaams e-boekenplatform.

“Een moderne bibliotheek gaat mee met zijn tijd”, aldus schepen voor Bibliotheek Jan Desmeth (N-VA). “Uiteindelijk willen we het lezen bevorderen en aan cultuurverspreiding doen via het klassieke boek en via e-boeken. Onze inwoners kunnen de wijze waarop ze boeken ontlenen, kiezen in functie van waar ze zich het best bij voelen. Uiteindelijk blijven beide mogelijkheden netjes naast elkaar bestaan, zodat iedereen aan bod kan komen.”

Iedereen kan vanaf nu e-boeken lenen op zijn eigen toestel. Ontleners kunnen telkens twee e-boeken lenen en elk boek maximaal zes weken houden. Over boetes hoeven ze zich geen zorgen te maken, want na zes weken verdwijnen de titels automatisch van het toestel.

De dienst wordt aangeboden via het cloudLibrary-platform. Wie een boek uitleent meldt zich aan met zijn of haar ‘Mijn Bibliotheek’-profiel om de e-boeken te lezen op tablet, smartphone, computer en de meest courante e-readers.