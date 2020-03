Bibliotheek leent opnieuw boeken uit via afhaalpunt Bart Kerckhoven

26 maart 2020

Goed nieuws voor de Leeuwse boekenliefhebbers. Vanaf maandag 30 maart worden er opnieuw boeken uitgeleend in de hoofdbibliotheek. Dat zal enkel gebeuren via de afhaalfunctie om de coronamaatregelen te respecteren. De boeken kunnen via deze link aangevraagd worden en dan nadien op afspraak in de inkomhal van de bib aan de Rink opgehaald worden. Er zullen maximum 10 leners per uur worden toegelaten. Mensen die materiaal komen afhalen mogen slechts 1 per 1 binnen in de bib.