Bewoner loopt vluchtend voertuig achterna en slaagt er in om achterdeur te openen: Dieven nadien opgepakt door politie Bart Kerckhoven

19 november 2019

09u40 0 Sint-Pieters-Leeuw Twee dieven konden zaterdagavond opgepakt worden nadat ze betrapt werden door bewoners in Ruisbroek. Iemand liep zelfs achter de bestelwagen van de inbrekers aan en slaagde er in om een achterdeur te openen.

De twee parkeerden hun lichte vrachtwagen op het kruispunt van de Bevrijdingsstraat en de Fabriekstraat in Ruisbroek. Vandaar trokken ze naar een garage aan een woning. Die werd opengebroken en de dieven stalen er een muziekbox. De bewoners van het huis arriveerden net aan hun woning en dus moest het duo op de vlucht slaan. Ze reden weg richting Vorst maar één van de bewoners besloot het daarbij niet te laten en liep het voertuig achterna. Hij slaagde er in om één van de achterdeuren te openen waardoor een boormachine uit de laadruimte viel. De dieven reden zich verder op vast in de wegenwerken en moesten nog rechtsomkeer maken maar geraakten toch nog weg. In alle drukte kon de bewoner gelukkig nog de nummerplaat noteren en na verder onderzoek werden de twee verdachten ontmaskerd. Er werd een huiszoeking uitgevoerd en beiden konden nog gearresteerd worden.