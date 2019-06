Bergensesteenweg versperd na zwaar ongeval met vrachtwagen Tom Vierendeels

02 juni 2019

19u35 0 Sint-Pieters-Leeuw De Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw richting Brussel is volledig versperd door een gekantelde vrachtwagen. De bestuurder van de truck week om een nog onbekende reden af van de weg en botste tegen een geparkeerde tankwagen. De man werd gewond afgevoerd, maar verkeert niet in levensgevaar.

Het ongeval gebeurde kort voor 18 uur. Een buurtbewoner werd opgeschrikt door de luide klap en snelde onmiddellijk ter hulp. Hij spoorde de verdwaasde chauffeur aan het wrak zo snel mogelijk te verlaten. Eens de man wat meer bij zijn positieve kwam klauterde hij uit de truck. Een ziekenwagen kwam ter plaatse en bracht de man voor verzorging over naar het ziekenhuis. Hij verkeert niet in levensgevaar.

De brandstoftank van vijfhonderd liter van de truck scheurde door het ongeval open. De brandweerzone Vlaams-Brabant West is ter plaatse om te verhinderen dat de brandstof in de riolering loopt. Een takelfirma komt ter plaatse om zowel de vrachtwagen als de tankwagen te takelen. Hierdoor zal de steenweg in de richting van Brussel dus nog enkele uren volledig afgesloten blijven vanaf de rotonde aan de Lotstraat.