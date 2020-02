Bergensesteenweg afgesloten in beide richtingen door hevige schouwbrand Tom Vierendeels

07 februari 2020

14u28 44

De Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw is sinds vrijdagnamiddag na 14 uur afgesloten in beide richtingen ter hoogte van de rotonde met de Brusselsesteenweg op de grens met Halle en de Ferdinand Uylenbroeckstraat in het Leeuwse gehucht Brukom. Er is een schouwbrand uitgebroken en voor de bluswerken heeft de brandweer de volledige ruimte op de steenweg nodig.

UPDATE: Sinds 15 uur kan er opnieuw verkeer door richting Halle.