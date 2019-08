Benefietnamiddag van paracommando’s levert 2.000 euro op voor MS-Liga Vlaanderen Bart Kerckhoven

08 augustus 2019

Voormalig paracommando Manuel Blogie uit Sint-Pieters-Leeuw trommelde enkele vrienden op om op 1 juni een benefiet te organiseren ten voordele van de MS-Liga Vlaanderen en de strijd tegen Multiple Sclerose. MS is chronische en ongeneeslijke ziekte die het centrale zenuwstelsel aantast. Tijdens de benefietnamiddag werd er onder andere een grote klimwand geïnstalleerd maar er waren ook optredens van artiesten zoals Rudy Tastenoe, Marc Tompson, John Horton en Benny Michiels in het parochiecentrum in het gehucht Zuun. Stadsradio Halle werkte ook mee aan het evenement. Blogie, die zelf ook lijdt aan Multiple Sclerose ,zamelde zo met zijn vrienden uiteindelijk 2.000 euro in voor de MS-Liga Vlaanderen. Jammer genoeg kon hij zelf bij de overhandiging niet aanwezig zijn omwille van zijn gezondheid.