Belangrijke boodschap uit WZC Sint-Antonius: “Bedankt allemaal voor de leuke attenties!” Bart Kerckhoven

15 april 2020

17u04 3

Het personeel en de bewoners van woonzorgcentrum Sint-Antonius in Sint-Pieters-Leeuw houden er de moed in. En dat lukt ook met de hulp van anderen. Daarom maakten ze een fotocollage om iedereen te bedanken die iets voor hen doet. “Voor alle lieve attenties die we kregen”, klinkt het. “Chocolade eitjes, pralines en paashazen van de Action, BMW garage Vandeperre, Leonidas, Neuhaus en Gorgon motors, bloemen van de Groendecor en IKEA, mondmaskers genaaid door vrijwilligers en sympathisanten, kaartjes en tekeningen van bekende en onbekende buren en brieven van de studenten van Don Bosco. Ook het dagelijks applaus en de witte doeken van de buurtbewoners steken zowel bij bewoners als personeel een hart onder de riem! Wij willen iedereen hiervoor dan ook heel erg bedanken en wensen ook ieder van hen een goede gezondheid.”

Enkele personeelsleden trokken trouwens buiten hun werkuren nog eens terug naar Sint-Antonius om er als paashaas rond te huppelen en zo voor een warme paassfeer te zorgen met muziek en een dansje. Naar verluidt deed iedereen de vogeltjesdans lustig mee.

