Bekende ramen- en deurenfabrikant Luckx trekt weg uit Sint-Pieters-Leeuw: “We zaten hier helaas aan onze limiet” Bart Kerckhoven

30 juni 2020

16u23 4 Sint-Pieters-Leeuw Ramen en Deuren Luckx uit Sint-Pieters-Leeuw verhuist naar Tubeke. Net over de Waalse grens opent het bedrijf een nieuwe productiehal. Vanaf september worden klanten er ontvangen in een mooie toonzaal, maar ook de werknemers kijken uit naar onder andere een eigen fitness. Luckx heeft honderd mensen in dienst en dat zal ook in Tubeke zo zijn. In totaal wordt er tien miljoen euro geïnvesteerd.

Het is druk op de werf langs de Rue Robert Gérard in Tubeke. Er is nog heel wat werk voor de boeg maar de broers Jens en Tim Plantefève-Castryck hebben er alle vertrouwen in. In augustus produceert Luckx hier de ramen en deuren op twee gloednieuwe productielijnen: eentje voor PVC en eentje voor aluminium. “Het gaat goed vooruit”, weet Tim. “Een maand geleden zag het er nog helemaal anders uit. De klanten gaan van de verhuis helemaal niets merken. Alles is zo ingepland dat we na het bouwverlof kunnen opstarten in Tubeke. Wie ramen en deuren besteld heeft mag op beide oren slapen. En ook de projectafdeling kan verder werken.”

Op een halve eeuw tijd groeide Luckx uit tot een grote speler in de ramen- en deurensector. De site langs de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw bloeide en later kwam er nog een Aalsterse vestiging bij. De vader van Tim en Jens nam de zaak in de jaren negentig over en nu hebben de broers het roer overgenomen. Met een verhuis naar Tubeke willen ze het bedrijf van een mooie toekomst verzekeren.

“In Sint-Pieters-Leeuw is het niet meer praktisch om te werken”, legt Tim uit. “We zitten er op onze limieten. Bovendien zijn we er niet zo vlot bereikbaar. Er staan vaak files en dan is het niet eenvoudig om je klanten naar de toonzaal te krijgen. We hebben in de buurt rondgekeken naar alternatieven maar we vonden nergens een grond die groot genoeg was.”

In Tubeke vonden ze die grond wel. Vlak bij de afrit 23 van de E429 zal Luckx het eerste bedrijf zijn dat in de nieuwe industriezone de deuren opent. “We begonnen hier met een wit blad”, legt Tim uit. “We tekenden uit wat we nodig hadden en konden daar rond dan ons gebouw plaatsen. We hielden wel rekening met de omgeving. Zo is er een mooi bos vlak naast het gebouw dat nog steeds zichtbaar blijft en vanuit onze burelen hebben de werknemers een mooi zicht op de buurt. We hebben nagedacht over de inplanting. Dit wordt niet zomaar het zoveelste industrieel gebouw.”

Rollenbanen

De klanten kunnen vanaf september terecht in de nieuwe toonzaal maar in de productiehal gaan de arbeiders al in augustus aan de slag. Het comfort voor alle werknemers is belangrijk voor de broers. “Het gebouw is zestig meter breed en 166 meter lang”, zegt Jens. “In het eerste gedeelte zal de toonzaal kunnen bezocht worden en daarachter is de grote hal. Onze mensen zullen dankzij het gebruik van rollenbanen nooit meer hoeven te zeulen met zware stukken. De productielijnen voor PVC en aluminum zijn zo ingepland dat alles elkaar logisch opvolgt. We hebben ook heel wat lichtkoepels voorzien en een goed LED-systeem waardoor er zoveel mogelijk natuurlijk daglicht binnenvalt.”

De broers hebben voor de werknemers nog een extraatje voorzien. De honderd arbeiders en bedienden kunnen tijdens de pauzes sporten in een eigen fitness. “We hebben zelf kinderen en weten ook dat mensen vaak amper tijd nemen voor zichzelf. Hier geven we hen de kans om even een uurtje voor zichzelf te nemen en wat te sporten. Zo hebben onze mensen de combinatie van werk en ontspanning. En ze komen ook op een andere manier met elkaar in contact.”

Visitekaartje

Wie vandaag bij Luckx in Sint-Pieters-Leeuw binnenstapt kan amper vermoeden dat achter de toonzaal een hal schuilgaat waar zoveel bestellingen geproduceerd worden. En dus wordt de nieuwe productiehal op de site in Tubeke meteen ook een visitekaartje. Aan de inkom kan je er binnengluren terwijl je wacht om ontvangen worden. “Dat is het leuke aan het project”, zegt Tim. “We kunnen Luckx op deze manier een toekomst geven. De verhuis is een signaal naar onze klanten en het personeel. Ze kunnen ons vertrouwen. We weten dat we goede producten in huis hebben want anders zouden we deze stap niet zetten. We hebben ook het vertrouwen van de banken gekregen. We investeren hier 7,5 miljoen euro in het gebouw en nog eens 2,5 miljoen euro in machines. Dat betekent dat we nog lang willen doorgaan. Ik merk nu al dat ons personeel uitkijkt naar de verhuis. Dat geeft voldoening. En voor de klanten zal de afstand naar onze nieuwe locatie amper verschil uit maken. Integendeel; we zijn hier vlotter bereikbaar.”