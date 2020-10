Basisschool in Sint-Pieters-Leeuw sluit voorlopig door coronabesmettingen bij leerkrachten Bart Kerckhoven

08 oktober 2020

16u09 3 Sint-Pieters-Leeuw De Vrije Basisschool Sint-Lutgardis in het gehucht Zuun in Sint-Pieters-Leeuw sluit voorlopig de deuren nadat verschillende personeelsleden van de school besmet raakten met COVID-19. In de school zitten 350 kleuters en leerlingen.

“Dit is een voorzorgsmaatregel”, benadrukt directrice Veerle Cannoot. De voorbije dagen vielen verschillende leerkrachten uit wegens ziekte. Donderdag werd besloten om de school daarom te sluiten. Hoeveel mensen ziek werden is niet bekend gemaakt. “De beslissing om te sluiten werd genomen in samenspraak met het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en de algemene directie”, zegt Cannoot. “Zo voorkomen we dat het virus zich verder verspreid maar blijft het ook werkbaar voor mijn leerkrachten. Het personeelsgebrek beïnvloedt namelijk ook de praktische werking op school. Ik wil voorkomen dat mijn mensen er binnen enkele weken door zitten omdat ze nu dubbel zo hard moeten werken. In coronatijden is het nu al zwaarder dan andere schooljaren om voor de klas te staan.”

Het CLB raadde de school aan om vijf dagen te sluiten. “Nadien zou het besmettingsrisico geweken moeten zijn”, zegt de directrice. “Vanaf nu vrijdag is iedereen thuis tot en met woensdag”, zegt de directrice nog. “We hebben de kinderen en de ouders wel de boodschap gegeven dat dit geen vakantie is. De kinderen kregen werkjes mee naar huis.”

Het is wel duidelijk dat de besmettingen meestal niet op school zelf gebeuren maar daar buiten. In Sint-Pieters-Leeuw ligt het aantal besmettingen erg hoog. Dan is de kans natuurlijk ook groter dat je het in de scholen daar ook sneller opduikt. Lander Van Medegael, algemeen directeur scholengroep Korha

Eerste sluiting

Lander Van Medegael, algemeen directeur van de scholengroep Korha waartoe de basisschool in Sint-Pieters-Leeuw behoort, zegt dat sluiten de enige juiste beslissing was. “Niet alleen vielen leerkrachten door ziekte uit maar anderen moesten dan weer in quarantaine”, legt Van Medegael uit. “Zo wordt het haast onmogelijk om nog lessen te organiseren. Normaal kan je dan klasgroepen bij elkaar zetten maar groepen groter maken in coronatijden is al helemaal geen optie. Dan is het beter om even te sluiten.”

De scholengroep bestaat uit drie secundaire scholen en dertien basisscholen in het Pajottenland en de Zennevallei. “We hebben al op verschillende scholen te maken gekregen met besmettingen”, zegt Van Medegael. “Maar het is de eerste keer dat in onze scholengroep een school de deuren moet sluiten. Het is wel duidelijk dat de besmettingen meestal niet op school zelf gebeuren maar daar buiten. In Sint-Pieters-Leeuw ligt het aantal besmettingen erg hoog. Dan is de kans natuurlijk ook groter dat je het in de scholen daar ook sneller opduikt.”