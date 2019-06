Ballenbad, Kubb of reuze vier-op-een-rij nodig? Bibliotheek Sint-Pieters-Leeuw leent het voortaan ook uit Bart Kerckhoven

14 juni 2019

13u31 0 Sint-Pieters-Leeuw In de bibliotheek in Sint-Pieters-Leeuw worden al lang niet meer alleen maar boeken uitgeleend. Sinds kort kunnen de leden er zelfs buitenspeelgoed uitlenen.

De bibliotheek in Sint-Pieters-Leeuw startte enkele jaren geleden als eerste met het uitlenen van gezelschapsspelletjes. “Dat was meteen een groot succes”, zegt schepen van Bibliotheek Jan Desmeth (N-VA). “De collectie telt intussen al meer dan vijfhonderd spelletjes. De buitenspelletjes zijn een logische volgende stap. Ook hier is het de bedoeling dat mensen nieuwe spelen ontdekken met het gezin, met vrienden of voor een speciale gelegenheid zonder meteen tot een soms dure aankoop te moeten overgaan. Zo trekken we een nieuw publiek aan dat kennis maakt met het traditionele en innovatieve aanbod van onze bibliotheek.”

In de collectie zijn onder andere stelten te vinden maar ook een Kubbspel en een reuze vier-op-een-rij en minder gekende spelen zoals een slackline en een balanceertoren. Ook aan de kleine kinderen is gedacht met een tent met ballenbad, eendjes vissen en reuzegrote bouwblokken.