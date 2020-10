Bakker Wim blikt vooruit op grote wegenwerken: “Vorig jaar al heel wat omzet verloren bij eerste werf”

Sint-Pieters-Leeuw

De handelaars op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw houden hun hart vast. Vanaf maandag start een eerste fase ter hoogte van de kruispunten met de Olmenlaan en de Georges Wittouckstraat. “Vorig jaar daalde de omzet tot veertig procent toen de nutsleidingen vernieuwd werden”, zegt bakker Wim Coppens. “Hopelijk schrikt de grote werf de klanten niet opnieuw af.” Hij heeft ook zijn twijfels over de plannen die uitgevoerd zullen worden. Meer nieuws over de werken op de Bergensesteenweg kan je vinden in dit dossier