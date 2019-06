Avé Mariabasisschool krijgt (voor even) verkeersluwe schoolomgeving: “Hopelijk motiveert dit om de wagen thuis te laten” Bart Kerckhoven

06 juni 2019

14u28 2 Sint-Pieters-Leeuw Ouders die hun kind volgende week met de wagen afzetten en oppikken aan de Avé Mariabasisschool zullen even moeten wandelen want de schoolomgeving wordt voor een week verkeersluw gemaakt. Enkel de bewoners mogen dan door Dorp rijden.

De school in Vlezenbeek is zelf vragende partij voor een verkeersluwe schoolbuurt. “We merken dat steeds meer ouders hun kind naar school brengen met de wagen”, zegt directrice Valentine Decorte. “En dat terwijl er toch gezondere alternatieven zijn zoals te voet komen of met de fiets. Vorig jaar legden we onze vraag voor aan het gemeentebestuur. We zijn tevreden dat Sint-Pieters-Leeuw hier mee nadenkt over een oplossing en ons samen met de ouders bevroeg over de mogelijkheden.”

Schepen van Onderwijs An Speeckaert (CD&V) ziet alleen maar voordelen. “We willen de ouders motiveren om de wagen thuis te laten of indien niet mogelijk wat verder te parkeren en het laatste stuk te voet af te leggen”, zegt Speeckaert. “Dit komt ook de luchtkwaliteit in de omgeving van de school ten goede.”

De dienst Mobiliteit zal dus van 11 tot en met 14 juni de werking van een autoluwe zone in het Dorp en Laudinnestraat testen. Voor en na schooltijd wordt de straat afgesloten en mogen enkel buurtbewoners er door rijden. Aan het einde van de verkeersluwe straat wordt een kiss & ride-zone voorzien. ““Aan de hand van de resultaten en de evaluatie van deze testweek zullen we een info- en overlegtraject opstarten in september”, zegt schepen van Mobiliteit Jan Desmeth (N-VA). “Mogelijk worden ook nog andere situaties uitgetest. Omdat zowel ouders, kinderen als buurtbewoners zich altijd wat moeten aanpassen aan een nieuwe situatie, spreken we af om enkel rekening te houden met de ingezonden feedback, suggesties, ideeën na vrijdag 14 juni om 18 uur. Dan bekijken we alle voor- en nadelen.” Twee jaar geleden werd in Sint-Pieters-Leeuw al een verkeersvrije schoolbuurt ingericht aan de basisscholen Don Bosco en Den Top.