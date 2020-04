Auto in brand gestoken in Vlezenbeek Tom Vierendeels

09 april 2020

18u25 3 Sint-Pieters-Leeuw In de Borrestraat in Vlezenbeek is een Volkswagen Passat naast een woning in brand gestoken. Een overslag naar de woningen in de buurt kon worden vermeden. De politie onderzoekt de zaak.

Inwoners van de straat net buiten het centrum van de Leeuwse deelgemeente werden dinsdagnacht rond 0.30 uur gewekt door de brand. De Volkswagen naast een woning in de straat stond op dat moment al zo goed als volledig in lichterlaaie. De brandweerzone Vlaams-Brabant West snelde ter plaatse en kon het vuur snel doven. Een overslag naar andere wagens of een gebouw kon worden voorkomen.

“Een deskundige werd aangesteld en die bevestigde dat het om opzettelijke brandstichting gaat”, vertelt Gilles Blondeau, woordvoerder bij het parket Halle-Vilvoorde. Mogelijk verplaatste de dader zich op een scooter. “Een getuige spreekt inderdaad over een scooter, maar dat moet nog onderzocht worden. Het verder onderzoek gebeurt door de recherche van de politiezone Zennevallei.”

Wie er achter de brandstichting zit, is niet duidelijk. De bewoonster wilde niet reageren, maar gaf aan niet te weten waarom dit gebeurde.