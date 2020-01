Audi brandt uit vlakbij gevel van woning WDS

23 januari 2020

09u40 3 Sint-Pieters-Leeuw In de Klein Bijgaardenstraat in Sint-Pieters-Leeuw brandde vannacht een geparkeerde wagen uit.

Het vuur in het motorblok van de Audi A1 ontstond rond 23.20 uur, vermoedelijk als gevolg van een technisch defect. Toen de brandweer aankwam, stond de wagen al in lichterlaaie. De brandweer kon het vuur snel bedwingen maar kon niet voorkomen dat de wagen helemaal uitbrandde.

Omdat de Audi geparkeerd stond vlakbij een woning, waren de brandweermensen extra alert. “Bij een autobrand gebeurt het wel eens dat de vlammen overslaan naar een rolluik of de woning zelf”, zegt woordvoerder Alain Habils. “Een brandende auto veroorzaakt heel wat hittestraling zodat we extra aandacht moeten zijn voor andere voorwerpen in de onmiddellijke omgeving.”

De woning raakte uiteindelijk haast niet beschadigd. De wagen is rijp voor de schroothoop.