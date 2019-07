Atleet Jean-Pierre Van Impe (82) kampioen in de meerkamp: “Koffie en bokes met choco hebben geholpen” Bart Kerckhoven

29 juli 2019

Tachtiger Jean-Pierre Van Impe mocht dit weekend twee titels aan zijn palmares toevoegen. Van Impe werd op het Roelandsveld in Dilbeek zowel Vlaams als provinciaal kampioen in de meerkamp. “En dat met wat koffie en enkele ‘bokes met choco’ ’s morgens als ontbijt”, lacht Jean-Pierre. “De hele dag door stonden de disciplines op het programma en ik was de enige tachtiger die deelnam. Met 1.807 punten behaalde ik het tweede beste resultaat ooit in mijn categorie. Ik ben er heel fier op. Binnen enkele weken neem ik ook nog deel aan het kampioenschap voor masters van mijn eigen atletiekclub Olympic Essenbeek Halle en ook in Deinze doe ik nog mee aan een meeting. Maar nu eerst toch wat uitrusten.” (lacht)

In juni werd Jean-Pierre ook al Belgisch kampioen 800 meter, 400 meter en het verspringen. Bij het discuswerpen behaalde hij zilver. Vorig zette Jean-Pierre een echt recordjaar neer met verschillende records en Belgische titels.