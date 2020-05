Assistentiewoningen Zuunhof klaar tegen eind 2023 Tom Vierendeels

10u19 0 Sint-Pieters-Leeuw De bouwaanvraag voor dertig assistentiewoningen naast woonzorgcentrum Zilverlinde is ingediend. Het gemeentebestuur hoopt dat de eerste bewoners eind 2023 in hun flat zullen trekken. Naast de gebouwen zelf is ook een wintertuin aangevraagd.

In totaal gaat het om 24 woningen met één slaapkamer terwijl op de bovenste verdieping zes woningen met twee slaapkamers komen. Het project Zuunhof werd uitgewerkt door het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw en bouwfirma IPON. “Eén jaar na de beslissing om dertig assistentiewoningen naast Zilverlinde te bouwen werd nu de definitieve bouwaanvraag ingediend”, zegt Jan Desmeth (N-VA), schepen van Welzijn. “Alles alles volgens plan blijft verlopen kunnen de eerste bewoners eind 2023 hun intrek nemen.”

In de bouwaanvraag werd ook een wintertuin opgenomen. “Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de meest moderne technieken”, vervolgt Desmeth. “Fossiele brandstoffen zullen niet gebruikt worden met een verlaging van de koolstofdioxide-uitstoot als gevolg. Alles komt in combinatie met groendaken.” Er worden ook 21 ondergrondse parkeerplaatsen aangekocht waarvan er twee voorzien worden voor bezoekers en zorgverstrekkers. Deze werken starten begin volgend jaar en nemen een klein jaar in beslag.