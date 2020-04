Appartement onbewoonbaar na keukenbrand Tom Vierendeels

24 april 2020

21u04 0 Sint-Pieters-Leeuw Een appartement op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw raakte vrijdagavond onbewoonbaar na een keukenbrand. Er vielen gelukkig geen gewonden.

Brandweerzone Vlaams-Brabant West en politiezone Zennevallei werden kort voor 20 uur opgeroepen voor een brand in een appartement aan het kruispunt met de Jan Vanderstraetenstraat. De bewoners zouden een pan op het fornuis vergeten zijn. Alle gezinsleden konden zich tijdig in veiligheid brengen. De brandweer kon niet verhinderen dat de keuken volledig verloren ging. In de rest van het appartement is er rook- en waterschade waardoor de brandweer de flat onbewoonbaar verklaarde. De bewoners van de andere appartementen mochten na controle en ventilatie opnieuw naar binnen.