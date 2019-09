Anderstaligen leren voortaan Nederlands tijdens praatcafés buurthuis 1601 Bart Kerckhoven

24 september 2019

Anderstaligen die op een leuke manier het Nederlands willen leren kunnen voortaan terecht in Café Combinne in buurthuis 1601 in Ruisbroek. Café Combinne bestaat al in heel wat omliggende gemeenten. Elke dinsdag kunnen mensen er van 9.30 uur tot 11.30 uur ontmoeten om te praten en zo dus het Nederlands onder de knie te krijgen. Een vrijwilliger begeleidt de praatcafés. Café Combinne wordt georganiseerd door het gemeentebestuur en het vormingscentrum Archeduc. De activiteit is gratis en er wordt koffie, thee en water geserveerd.