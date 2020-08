Aldi wil nieuwe supermarkt bouwen op voormalige Schindlersite in Zuun Bart Kerckhoven

22 augustus 2020

13u26 4 Sint-Pieters-Leeuw Supermarktketen Aldi wil een nieuwe supermarkt bouwen op de voormalige site van liftenfabrikant Schindler in Zuun. De keten heeft een omgevingsvergunning aangevraagd.

De site op de hoek van de Bergensesteenweg en de Olmenlaan zal een hele metamorfose ondergaan. De oude gebouwen worden gesloopt en er wordt een nieuw gebouw opgetrokken. Aldi heeft vandaag al een vestiging langs de Bergensesteenweg op anderhalve kilometer van de Schindlersite maar die beantwoordt al lang niet meer aan de behoeften van de keten. De site is te klein, er kan niet uitgebreid worden, er is geen loskade en commercieel gezien is de supermarkt onvoldoende zichtbaar.

Er wordt in het nieuwe gebouw ruimte voorzien voor een bakkerij en een Renmans-beenhouwerij. De toekomstige supermarkt zal 1.325 vierkante meter groot zijn en zal volgens het nieuwe concept gebouwd worden. Er wordt een parking voorzien voor 83 wagens en een fietsenstalling voor 37 fietsen. Het personeel dat vandaag aan de slag is in de supermarkt en de beenhouwerij kan gewoon mee verhuizen naar de nieuwe locatie en er worden drie nieuwe medewerkers aangeworven. In totaal zullen er dan 21 mensen aan de slag zijn. Momenteel wordt er een openbaar onderzoek georganiseerd dat tot 5 september loopt. Iedereen kan tot dan bij het schepencollege bezwaren en opmerkingen overmaken voor het college zich uitspreekt over de aanvraag.