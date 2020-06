Albert Heijn ontvangt eerste klanten: opening vlot verlopen Bart Kerckhoven

10 juni 2020

De Albert Heijn-supermarkt in winkelcentrum Shopping Pajot opende woensdagochtend de deuren. Het is de eerste vestiging van de Nederlandse keten in de Zennevallei. Dinsdag was het personeel nog de hele dag in de weer om de winkelrekken te vullen. De voorbereidingen liepen vlot en ook de opening verliep prima. De coronamaatregelen werden ook hier toegepast en dus mogen er telkens 140 klanten tegelijk winkelen. Een veertigtal personeelsleden stonden klaar om de eerste klanten in de 1.800 vierkante meter grote supermarkt wegwijs te maken.