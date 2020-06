Agressieve wespensoort duikt op in Vlezenbeek: “Waarschuwing voor imkers uit de buurt” Bart Kerckhoven

15 juni 2020

10u32 2 Sint-Pieters-Leeuw Pierre Demesmaeker van plantencentrum Inter-Arbo in Vlezenbeek heeft het voorbije weekend een Aziatische hoornaar gevangen. Die agressieve wesp bedreigt de inheemse soorten en kan zelfs dodelijk zijn voor de mens.

“De wesp zat hier zaterdag op een raam aan mijn bureel”, vertelt Pierre. “Ik heb het dier nog zelf kunnen vangen in een glazen pot en het reageerde erg agressief. Het begon zelfs te bijten in het karton dat ik onder de pot geschoven had. Die wesp was bijna een pink groot.”

Het bleef bij één exemplaar maar Pierre is wel op zijn hoede. “Die Aziatische hoornaar is zeer gevaarlijk en maakt zelf onze bijen- en wespensoorten kapot”, zegt Pierre. “Daarom waarschuw ik de mensen toch liever even. Zeker voor de imkers uit de buurt kan het belangrijk zijn. Een nest heb ik niet gevonden maar als ik dat ontdek schakel ik zeker de brandweer in.”

Op de site vespawatch.be worden de meldingen door burgers bijgehouden. Eind mei werd in Buizingen nog een nest ontdekt. In Sint-Pieters-Leeuw dateerde de laatste melding van een Aziatische hoornaar al van september 2018.